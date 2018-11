Julio Anaya Cabanding... Un street artiste Roi de l'illusion !

Ce street artiste piège les passants avec ses reproductions de tableaux en trompe-l’œil

Originaire de Malaga, Julio Anaya Cabanding est le roi du trompe-l'oeil. Il reproduit des tableaux célèbres sous forme de graffitis qui paraissent plus vrais que nature.

Julilo Anaya Cabanding est véritablement le roi de l'illusion d'optique et du street art. Dans la rue, il s’amuse à reproduire des tableaux de maîtres sous forme de trompe-l’œil sur les murs et l’illusion est telle que les passants sont souvent nombreux à s’approcher de plus près pour se faire piéger !

Le travail de précision de l’artiste est également impressionnant et on a réellement l’illusion de voir un tableau en face de soi, accroché dans un lieu qui ne colle absolument pas à l’image que l’on se fait initialement de l’œuvre. Et c’est justement tout ça qui fait la beauté de ce projet, qui sort la peinture classique de l’élitisme pour l’offrir à tous.