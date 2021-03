Journée mondiale de l’eau : soutenons "Objectif Ô" !

Ce lundi 22 mars, c’est la journée mondiale de l’eau. L’occasion de mettre en valeur plusieurs initiatives, à l’instar d’Objectif Ô, qui se mobilisent afin de donner accès à l’eau potable partout dans le monde.

L’eau, or bleu et bien précieux. Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes sur la planète n’ont toujours pas accès à l’eau potable. "C’est incroyable quand on sait qu’on a de l’eau potable qui coule du robinet, dans les toilettes aussi, le lave-vaisselle ou encore la machine à laver. Ce n’est pas le cas de tout le monde", rappelle Hugues Hamelynck.

Journée de sensibilisation instituée par l’Organisation des Nations unies, la journée mondiale de l’eau nous invite également à revoir notre manière de la consommer. Lors de cette édition 2021, la devise choisie par l’ONU est de "valoriser l’eau".

Une goutte d’eau est flexible. Une goutte d’eau est puissante. Une goutte d’eau est plus nécessaire que jamais. La valeur de l’eau est bien plus importante que son prix

Loin d’être une fatalité, plusieurs associations travaillent à garantir la disponibilité de l’eau et l’assainissement pour tous, car "l’eau est un droit", ajoute Sara.

►►► À lire aussi : L’entreprise pharmaceutique Takeda va recycler l’eau de ses toilettes pour fabriquer des médicaments

C’est le cas notamment d’Objectif Ô, une asbl créée en 2008 par Jean-Denis Lejeune.

"Nous avons pour mission de donner accès à l’eau potable par des projets durables. A cet effet, nous avons créé un nouveau site afin de pouvoir mieux communiquer et vous, de pouvoir faire des dons", explique Jean-Denis Lejeune.