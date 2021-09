Johnny Hallyday : l'Acte II en symphonique dirigé par Yvan Cassar "plutôt beau et réussi"

L'Acte II regroupe 12 titres réarrangés à la fois en version symphonique mais aussi un peu plus acoustiques avec uniquement la guitare et la voix de Johnny Hallyday.

Pour Bruno Tummers, le compositeur français de 54 ans est la personne la plus légitime pour diriger ces albums symphoniques "parce que c'est lui qui a dirigé l'univers de Johnny Hallyday dans l'univers symphonique". On se souvient notamment du duo avec Lara Fabian sur Requiem pour un fou en 1998 au Stade de France.

"Que ce soit pour l’Acte 1 ou l’Acte 2, j’ai été suivi par la maison de disque qui savait qu’à tout moment. C’est avec cette confiance que j’ai pu travailler et aller au bout du projet et qu’à la fin du 1 j’ai dit : 'On a quelque chose de très beau et on peut y aller'" explique d'ailleurs Yvan Cassar, conscient que produire un tel album peut déplaire aux fans de Johnny ou entacher sa mémoire.

Le projet sera également joué sur scène à Forest National avec 60 musiciens et 40 choristes. Si ABBA mise sur les hologrammes, Yvan Cassar a choisi de ne pas en prévoir pour Johnny Hallyday. Les fans pourront juste apprécier le mélange harmonique de sa voix rocailleuse sur l'orchestre symphonique.

"L'Acte II c'est plutôt beau, c'est plutôt réussi. Mais honnêtement si Johnny Hallyday a plutôt fait partie de vos vies comme pour moi, je préférerai toujours aller réécouter les albums qui m'ont accompagné au moment où il était encore vivant" souligne le chroniqueur musical du 6-8.

