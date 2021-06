Job de rêve : plus de 8000€ pour manger du fromage à volonté pendant un an

La marque américaine de chips Whisps promet 10.000 dollars sur un an pour un "responsable de contenu fromage" qui pourra recevoir tous les produits dérivés autour du fromage. Tom Salbeth vous résume ce buzz étonnant qui a agité le web. Si les vacances nous laissent bien souvent rêveurs avec des endroits paradisiaques comme la piscine la plus haute du monde, le travail peut aussi devenir très motivant, surtout quand il s’agit de gagner de l’argent en réalisant son activité favorite. Aux États-Unis, il était notamment possible d’être payé pour regarder l’intégralité des James Bond. Il semble que le pays de l’Oncle Sam regorge de travaux insolites mais alléchants. On parle d’ailleurs de nourriture cette fois avec une annonce qui fera saliver les amateurs et amatrices de fromage !

10.000 dollars plus des extras

Whisps, une marque de chips au fromage, cherche un responsable de contenu fromage. Cette personne gagnera la coquette somme de 10.000 dollars, soit 8220€, pour manger du fromage à volonté pendant une année rapporte Newsweek. Concrètement, "pendant un an, vous rejoindrez notre équipe de marketing pour ajouter votre sauce fromagère spéciale à nos créations" explique l’annonce de l’offre d’emploi. Ce ou cette responsable de contenu aura pour mission de publier des contenus créatifs et drôles deux fois par mois sur les réseaux sociaux de Whisps. Il ou elle devra également promouvoir une campagne de promotion nationale avec les publicités payantes de Facebook et Instagram. ►►► À lire aussi : À 7 ans, il sauve son père et sa sœur de la noyade après une heure de nage à contre-courant Outre le salaire, cette personne recevra des accessoires liés au fromage et un an de chips de la gamme, offerts sans aucune limitation. On retrouve notamment les goûts cheddar, parmesan, nacho, asiago, barbecue et tomate basilic. Elle pourra enfin tester les nouveaux goûts secrets en exclusivité.

Un dossier de candidature humoristique

Pour vous porter candidat(e) vous devez remplir le formulaire sur leur site et répondre à des questions décalées comme raconter votre plus mauvaise blague ("cheesiest joke"), "le cheesesteak est-il un sandwich ?", désigner et argumenter le meilleur fromage au monde. Humour, créativité et caractère "fromager" de vos réponses seront analysés par le jury prévient Newsweek. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 17 juillet, mais deux conditions sont requises pour les valider : il faut avoir plus de 18 ans et habiter les États-Unis. Il ne vous reste plus qu’à déménager dans les prochains jours de l’autre côté de l’Atlantique. Mais pour du fromage, on est prêt à tout n’est-ce pas ?

