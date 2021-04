Job de rêve : 1000 dollars pour regarder l’intégralité des James Bond

Le site américain Nerd Bear propose une telle rémunération pour visionner l’intégralité de la saga James Bond, cependant sous certaines conditions, rapporte entre autres Tom Salbeth dans la séquence des Buzz du week-end.

L’attente devient interminable pour Mourir peut attendre, le prochain volet de la saga James Bond, déjà reporté à plusieurs reprises.

Pour patienter jusqu’au 8 octobre, nouvelle date annoncée pour le film qui devait initialement sortir début du printemps 2020, pourquoi ne pas visionner les 24 précédents James Bond ? Un site américain propose à ses compatriotes de même être payé pour 'binge-watcher' la série qui a démarré en 1962 avec James Bond contre Dr. No et qui, en attendant No Time To Die, se poursuit jusqu’à Spectre, paru en 2015.