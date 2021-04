Jeux Olympiques 2021 : les 3 choses à retenir des tenues de nos athlètes belges

Les Jeux Olympiques de Tokyo débuteront officiellement le 23 juillet prochain , soit dans 100 jours exactement. Si dans le camp belge, on pronostique 7 médailles pour nos athlètes , les JO, c’est aussi l’occasion de briller et de représenter son pays à l’international en mettant en avant les particularités du plat pays.

Les Jeux Olympiques débuteront dans 100 jours à Tokyo. Si la délégation belge n’est pas encore effective, on connaît déjà les nouvelles tenues que porteront nos athlètes. Voici les trois éléments à retenir de cette présentation noir-jaune-rouge.

La cérémonie d’ouverture lors de laquelle les athlètes du monde entier défilent, est l’occasion de mettre le savoir-faire belge, au niveau du textile en particulier, sous les projecteurs.

►►► À lire aussi : La Barkley : l’histoire et le parcours dingue de la course la plus difficile au monde

À trois mois de l’ouverture des Jeux, la Team Belgium a donc présenté à la presse les uniformes officiels que porteront ses athlètes, notamment lors de cette cérémonie. D’habitude, un vrai défilé est proposé avec les athlètes, mais "covid oblige, pas de défilé prévu" indique notre chroniqueuse 'Made in Belgium' Delphine Simon. À la place, le Comité Olympique et Interfédéral Belge COIB, qui espère que ses sportifs seraient vaccinés en priorité pour se rendre au Japon, a dévoilé leurs différentes dans un clip "très moderne" observe la chroniqueuse, dans lequel figurent côte à côte les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques.

On note notamment la présence du cycliste Greg Van Avermaet, médaillé d’or à Rio, de la gymnaste Nina Derwael, des sprinteuses Anne Zagré et Cynthia Bolingo ou encore de nos hockeyeurs Simon Gougnard et Felix Denayer, médaillés d’argent en 2016.