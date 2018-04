Jeu de croquet, jeu de quilles... Et si on allait jouer dehors ? - © Tous droits réservés

CROQUET ANIMAUX DE LA FORÊT

Jeu de croquet en bois sur le thème des animaux de la forêt. Objectif : être le premier à passer la balle dans les 6 portes en forme de jolis animaux ! Le jeu de croquet est un jeu d’adresse simple et idéal pour s’amuser en famille ou entre amis. Il aidera les plus petits à développer leur dextérité et ravira les plus grands.

La boite contient 6 portes, 2 maillets et 2 balles (5 cm de diamètre).