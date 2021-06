Jetez vous à l'eau en optant pour les maillots de bain tendance de 2021

On mouille le maillot et on se décide parmi les nombreux choix proposés par Valérie Kinzounza .

Valérie Kinzounza, rédactrice en chef de Flair, vous plonge dans la garde-robe estivale avec les maillots hommes et femmes qui sublimeront votre look cet été : imprimés graphiques, tropicaux ou animaliers, pièces uniques ou bikinis.

De manière générale, les tendances de 2021 sont identiques à celles de 2020 puisque l'année précédente a été en quelque sorte 'mise à l'arrêt', tant pour la mode que pour les vacances.

On retrouve ainsi à nouveau la culotte haute, échancrée ou en version shorty. Ce maillot assure un look rétro des golden sixties. Vous pouvez même reproduire le côté pin-up de ces années-là en optant pour un haut en balconnet, plus glamour. La culotte haute peut être dépareillée et a l'avantage de proposer un effet gainant. Le modèle échancré allonge également les jambes et élance la silhouette. "Pour les femmes qui aiment camoufler leur ventre c'est top parce que c'est le complexe numéro un chez les femmes" promet la rédactrice en chef de Flair.