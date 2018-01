Jet Lag et Charterstone, que la partie commence !

Charterstone, une expérience unique de type Legacy

Aujourd’hui, les joueurs demandent à vivre une expérience. En marge des jeux de type " Escape Game " par exemple, voici un autre système de jeu qui fait de plus en plus parler de lui : ce qu’on appelle le " Legacy ". Initié par le Risk Legacy il y a quelques années et plus récemment le Pandemic Legacy.

Charterstone est un nouveau venu dans cette catégorie, dans ce concept " Legacy ".

C'est un jeu qui évolue, tant au niveau matériel que narratif. Effet " Kinder Surprise " à chaque partie. Et " Album Panini " au niveau des règles.

Charterstone / Editeur : Matagot (France)

1 à 6 joueurs à partir de 12 ans - 80 €

