Jean-Pierre Foucault reste à la présentation de Miss France : "Cela fait des années qu’on dit que c’est ma dernière"

Au point de voir ressurgir ces deux émissions prochainement comme c’est avec Une famille en or ? Hors de question pour le mythique animateur : "Le risque de refaire une émission, c’est que ceux qui l’ont connu disent : 'C’était mieux avant' et que les autres se demandent : 'Qui est ce vieux machin ?'".

"La première qui a eu du succès c’était L’Académie des neuf. J’étais très heureux parce qu’après 10 ou 15 ans de radio, j’avais du mal à arriver à la télévision" glisse-t-il. "J’y suis arrivé grâce à Pierre Lescure , qui est en ce moment le président du Festival de Cannes, qui m’a confié cette case à 12h09 sur Antenne 2, c’était l’adaptation d’une émission américaine, Hollywood Square. On a eu beaucoup de succès et quelques années plus tard avec TF1, l’arrivée de Sacrée soirée et 215 émissions en direct. Chaque souvenir est marquant".

Jean-Pierre Foucault c’est 55 ans de carrière, des passages par RMC, RTL France, Europe 1, France Télévisions et bien sûr TF1. Outre Qui veut gagner des millions, il a animé des émissions comme L’Académie des neuf et Sacrée soirée.

À 73 ans, l’illustre animateur est évidemment sur la fin de sa carrière. L’heure du bilan a déjà sonné et Jean-Pierre Foucault ne regrette rien, conscient de la chance d’avoir occupé une telle place dans son travail.

"Aujourd’hui quand on regarde la télévision, je ne me dis pas : 'J’aimerais être à la place de mes confrères et consœurs'. J’ai été gâté dans ma vie professionnelle et franchement je n’irai pas au-delà du fait d’être gâté en se disant que j’aurais pu faire cela aussi. La carrière est telle qu’elle est, et on ne peut pas avoir de regret surtout à ce niveau-là".

Il reste toutefois attentif au paysage audiovisuel français… et garde un avis bien tranché sur les nouvelles émissions qui émergent. "Ce n’est pas celle que je faisais ni celle que j’aimerais faire" assure-t-il. "C’est mon avis mais je reconnais que c’est parfois celle que je regarde. Chaque chose en son temps, la télévision évolue comme la vie et heureusement […] Je la regarde mais comme chaque téléspectateur en 2021, je vais chercher çà et là pour faire ma propre chaîne".