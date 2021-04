Jean-Luc Lemoine, "content" d'animer sa propre émission mais pas opposé à redevenir chroniqueur

À l'instar de l'humoriste Jarry qui anime sa propre émission , Jean-Luc Lemoine endosse aussi le rôle d'animateur. Depuis 2019, on le retrouve le samedi après-midi pour Samedi d'en rire, un divertissement qui replonge le public dans les meilleurs sketchs, les moments d'humour culte et les tubes de légende des dernières décennies.

L'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoine s'est livré sur sans détour sur sa profession et son émission Samedi d'en rire qui cartonne à David Barbet pour Le 6-8.

Avant d'animer sa propre émission de télévision, l'humoriste s'est fait connaître comme chroniqueur dans On a tout essayé et On n'est pas couché avec Laurent Ruquier ainsi que plus récemment dans TPMP avec Cyril Hanouna.

Jean-Luc Lemoine n'a pas de préférence pour ces différents métiers du petit écran, du moment que le projet l'inspire. "Autant je suis content d'animer et de diriger une émission autant si je trouve que le projet est beau et que j'estime qu'à cette place-là (de chroniqueur) je ne me sentirai pas à l'étroit, pourquoi pas. Décider entre l'un et l'autre je n'ai absolument aucun péché d'orgueil là-dessus" confie-t-il.

L'important pour lui est de rester honnête envers le téléspectateur, au risque que son attitude le trahisse à l'antenne. C'est dans cette perspective qu'il anime son émission sur France 3. "Dans Samedi d'en rire, ce qui me fait très plaisir c'est qu'au-delà des sujets des archives et de la douce nostalgie, c'est que les gens voient que l'on est content de se retrouver. Il y a un truc très communicatif" avance-t-il.