Jean-Louis Aubert trouve son "Refuge" dans son nouvel album

Le chroniqueur ajoute d'ailleurs : "c'est même le cas de tout cet album qui est traversé par la bienveillance, l’équilibre, le point d'ancrage, la positivité. On sent qu'il y a bien longtemps que Jean-Louis Aubert a mis de côté tous les aspects négatifs de l'existence".

Il ajoute : "Je crois qu'il y a des petites techniques à avoir : s'accorder un peu de temps, un peu de bienveillance. On ne voit pas le monde tel qu'il est mais tel que l'on est. Si vous êtes gentils un peu plus avez vous même vous allez être plus gentils avec les gens qui en retour vont être plus gentils avec vous".

Un album positif pour combattre l'hiver

Bruno Tummers analyse : "On sent qu'il est posé. Il signe d'ailleurs quasiment toutes les paroles et musiques de ce disque. il y a quelques grandes réussites, notamment cette chanson sur l'histoire d’amour entre Jean Gabin et Marlène Dietrich".

"Personnellement, j'ai beaucoup aimé "La vie est une souris", où il décrit une maison où il se sent bien. Quand on arrive à la fin de la chanson on se rend compte que c'était le ventre de sa mère et dont il s'échappe" explique Bruno.

Jean-Louis Aubert joue de presque tous les instruments lui-même sur cet album.

"Vous l'avez entendu, le son est davantage pop/folk que rock. Il n'y a vraiment aucune nostalgie sur ce disque, on sent qu'il regarde de l'avant" affirme le chroniqueur. "Un album parfait pour combattre l'hiver !" ajoute-t-il.

L'interview qu'il a accordée à Éric Laforge a été réalisée ce lundi 9 décembre au Delta à Namur devant les auditeurs de Classic 21.

Vous pouvez retrouver de nombreux extraits inédits de cette interview et showcase acoustique du musicien français diffusés hier sur les différents médias de Classic 21. Si vous avez manqué cette rencontre, rendez-vous sur classic21.be et sur Auvio.