Jean-Louis Aubert en interview... dans un musée bruxellois en 1992

Hugues Hamelynck a déniché une nouvelle archive de la Sonuma dans Le 6-8, celle de Jean-Louis Aubert en interview en 1992 dans un musée à Bruxelles.

En 1992, six ans après la dissolution de Téléphone, Jean-Louis Aubert sort H, son troisième album solo qui contient les tubes Temps à nouveau et Entends-moi. Il en parle dans Cargo de nuit, l'émission hebdomadaire culturelle et musicale de la RTBF.

"On l'interview au Musée Wiertz, un musée de peinture, et il est en train de jouer de la guitare au milieu des tableaux" commente Hugues Hamelynck.

Il interprète le titre Toi que l'on n'homme pas, extrait de H, avant de donner son point de vue sur son rôle d'artiste : "Quand il y a un rôle social (à adopter) j'adore sortir de cette peau et j'adore aussi mon rôle de chanteur parce que j'ai le droit de le faire en chanson. Mais poser la question de l'amour, de la naissance, de la mort, c'est cela qui m'intéresse et intéresse tout le monde".

Une interview d'artiste dans un tel cadre peut surprendre aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, la promotion d'artistes était différente. "Ils pouvaient parfois offrir une heure aux médias, ce qu'on n'a plus vraiment maintenant : on a 15-20 minutes et puis ils passent au suivant" déplore Bruno Tummers, le chroniqueur musical de VivaCité.