Jean Graton décédé mais Michel Vaillant éternel sur la route : hommage et nouveau tome

Jean Graton, c’est plus de 70 albums de Michel Vaillant entre 1957 et 2004, année de sa retraite.

Il était à la fois le scénariste et le dessinateur de cet as de l’automobile. On lui doit aussi un film tiré de ces aventures, réalisé par Louis-Pascal Couvelaire.

Témoin de son extrême popularité, de réelles voitures Vaillantes ont existé, comme la marque de voitures du pilote dans la bande dessinée de l’auteur et dessinateur français. On en a vues notamment en 2017 sur le circuit des 24 heures du Mans remarque Mathieu Van Overstraeten.