Je suis invitée à un mariage... Je porte quoi  ?

Toujours bien regarder le faire-part !

C'est la première chose à faire pour éviter le casse-tête : lire les détails de l'invitation.

Heure, endroit, dress code, etc...

Si c'est une invitation le soir uniquement : une tenue de soirée sera de rigueur. Quelque chose de chic et d'apprêté. Court ou long.

Si c'est une invitation à toute la journée : on opte pour une tenue élégante mais moins formelle.

En fonction de l'endroit où se déroule la réception, il faut tenir compte de l'aspect pratique de la tenue en plus de l'aspect esthétique. Si ce n'est pas dans une salle de réception mais dans un cadre plus champêtre, on évitera les talons trop hauts et les robes trop longues.

Et dans tous les cas de figure, une paire de chaussures confortables (type ballerines) de rechange ne sera jamais inutile.