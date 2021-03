Jarry, bientôt dans un téléfilm émouvant sur son papa : "Je n'ai pas de plan de carrière"

Si Michel Cymes enchaîne les casquettes pour France Télévisions, tantôt animateur, tantôt acteur dans un téléfilm , en plus de son travail de médecin, l’humoriste Jarry peut en dire autant : animateur sur TF1, il est également l’auteur d’une bande dessinée intitulée Jarry et ses enfants, Vic et Tim, et aussi acteur pour la chaine privée française dans À tes côtés, un téléfilm s’inspirant d’une partie de sa vie.

Tourné avec Didier Bourdon et Marie-Anne Chazel , À tes côtés raconte les neuf derniers mois de vie du papa de Jarry, souffrant d’une tumeur au cerveau. "J’avais des relations un peu distantes avec mon papa et grâce à la maladie, on s’est rapproché" confie-t-il. "On a fait un film épris d’espoir pour dire aux gens qu’il n’est jamais trop tard. On a fait un film pour parler des soins palliatifs, pour dire que la manière dont on part c’est quelque chose de très important. C’est un film où on rigole, où on est ému, bouleversé, c’est un film qui pour moi appartient à tout le monde parce qu’on vivra tous cette histoire un jour".

Jarry a également évoqué Good singers, l’émission qu’il a animée à l’été 2020 sur TF1 : le but était pour deux équipes de déterminer, grâce à des indices, si douze candidats mystères savaient ou non chanter.

Il explique : "J’adore quand mon quotidien est différent : j’adore être sur une série le lundi, faire un film pour le cinéma le mardi, le mercredi jouer mon spectacle, le jeudi présenter une émission de télé. Moi ce que j’aime c’est me faire plaisir et faire plaisir aux gens. Je ne me pose donc pas trop de questions. Je crois qu’aujourd’hui ce qui nous fait du bien, c’est le plus important. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Je n’ai pas de plan de carrière, si les projets me tentent, me passionnent, si les gens qui me les proposent j’ai envie de faire des choses avec eux, et bien j’y vais".

L’humoriste et animateur le confirme donc, "c’est fortement possible" s’il sera à l’animation de la saison 2 de ce divertissement qui a d’ailleurs été signé pour l’été prochain assure de son côté David Barbet. Et ce n’est pas fini, d’après le TéléStar, Jarry sera à la tête d’une nouvelle émission dans une optique similaire : Game of Talents, dans laquelle deux équipes de célébrités devront découvrir le talent d’une personne sur base de différents indices et gagner des sous pour des associations.

