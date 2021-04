Jardin : un guide de Natagora pour faire germer plein d'idées d'aménagements naturels

L'aménagement d'une mare naturelle si l'on dispose d'un espace adéquat, et la végétalisation du balcon , sont aussi des pistes préconisées par la chroniqueuse pour favoriser la biodiversité. Pour cette dernière idée, la chroniqueuse propose d'opter pour du lierre . À l'automne, les derniers insectes de la saison trouvent encore de la nourriture dans les fleurs du lierre car celles-ci fleurissent au moment où les autres se fanent. "Certains papillons y passeront l'hiver et durant cette saison, le lierre leur offre des fruits".

L'intérêt de ce livre, c'est qu'il est à la fois destiné aux personnes qui ont la main verte et ceux qui l'ont moins . Par exemple, le printemps est le moment idéal pour créer des nichoirs à insectes . Ce guide vous donne même les tutoriels pour les réaliser. Idem pour la tonte du jardin, déjà abordée par la chroniqueuse , qui doit laisser pousser des fleurs sauvages "indispensables aux polinisateurs et insectes utiles au jardin qui nous aident contre les nuisibles".

L'été pointe lentement mais sûrement déjà le bout de son nez. À quels détails doit-on prêter attention dans notre jardin pour cette saison chaude ? Comme dit précédemment, laissez certains endroits de votre pelouse comme une prairie de fauche. Puisque nous avons l'habitude en Belgique d'aimer les jardins bien propres et taillés, Virginie Hess propose un compromis vert à la belge : "Délimitez cet espace pour garder un autre espace propre et entretenu, pourquoi pas avec des branches de noisetier".

Bien sûr, un jardin entretenu au naturel attirera de nombreux insectes, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Si un nid de guêpes s'installe sous une fenêtre, vous le retirez, cependant "plus vous avez un jardin riche, cela s'autorégulera". Cela signifie qu'au plus votre jardin est diversifié, au plus la chaîne alimentaire sera complète : les insectes et nuisibles seront mangés par les oiseaux, les limaces par les hérissons,... Pour varier ce développement, vous pouvez aussi aménager des pierriers : des petits tas de pierres ou de bois qui abriteront les petits mammifères ou alors où iront nicher les oiseaux.

En automne, plantez une haie naturelle et en hiver, nettoyez vos nichoirs. Si tout cela a été installé avant, cela signifiera que lors de la saison froide, les insectes et mammifères sont protégés et seront les premiers à sortir à la belle saison.