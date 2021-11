Jardin : quels bulbes planter au mois de novembre pour une floraison idéale au printemps ?

L’automne est aussi une saison idéale pour travailler dans son jardin, notamment afin de réaliser de nouvelles plantations. Virginie Hess vous conseille sur les différents bulbes qui poussent bien en Belgique.

Le mois de novembre est certes souvent froid et pluvieux, mais ne doit pas décourager d’enfiler ses bottes pour travailler dans son jardin. C’est d’ailleurs la période idéale pour préparer son 'jardin d’hiver' à fleurir parfaitement au printemps.

Les bulbes peuvent en effet être plantés à deux périodes différentes : ceux d’été au printemps et ceux de printemps plantés en automne. Plus tôt vous effectuez ces plantations, plus vite bourgeonneront ces fleurs lors de la prochaine belle saison.