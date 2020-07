C'est l'un des génériques d'émission télévisée les plus connus de la francophonie, C'est pas sorcier, l'émission de vulgarisation scientifique de France Télévision a rythmé l'enfance et l'adolescence de beaucoup de monde dans les années 1990 et 2000. Les deux animateurs principaux, Frédéric Courant et Jamy Gourmaud , accompagnés de Sabine Quindou , ont marqué de nombreuses générations par leur savoir inculqué de manière ludique.

Il ne se considère pas non plus comme un scientifique car il n'envisage pas la science de la même manière. "Le scientifique l'utilise comme un outil pour faire ses recherches, moi je l'utilise comme un élément culturel et je fais en sorte que la science soit intégrée à la culture générale" estime-t-il.

Jamy Gourmaud s'est parfois dressé en véritable professeur pour expliquer des sujets scientifiques compliqués aux enfants et adolescents. Le journaliste français tempère toutefois son rôle, qui relève plus de l'animation selon lui : "Je prends beaucoup de plaisir à apprendre et je prends énormément de plaisir à transmettre ce que j'ai appris. (...) Il faut bien distinguer le métier des enseignants qui eux font de l'éducation qui appartient à l'éducation nationale. Moi je produis des divertissements parce que certes dans ces émissions on apprend des choses, mais on passe aussi un moment de plaisir. C'est du loisir de regarder Le Monde de Jamy ou C'est pas sorcier".

Du début à la presque fin de "C'est pas sorcier"

Jamy Gourmaud : "Je n'en ai pas marre de C'est pas sorcier" - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Jamy Gourmaud révèle également la genèse du projet C'est pas sorcier, qu'il a produit et animé : "Quand on est jeune journaliste on doit s'intéresser à tous les sujets et le hasard a voulu que je commence à travailler sur une émission de vulgarisation scientifique et que je rencontre Fred et qu'ensemble, on crée le concept C'est pas sorcier".

Après la fin de C'est pas sorcier en 2014, Jamy anime désormais une autre émission scientifique, Le Monde de Jamy, diffusée sur France 3 depuis déjà sept ans. Celle-ci reviendra encore pour 2020-2021 avec de nouveaux sujets comme la montagne face au réchauffement climatique.

France Télévision a sorti récemment un nouveau C'est pas sorcier, mais sans Fred et Jamy, baptisé C'est presque pas sorcier. Selon David Barbet, la chaîne publique française souhaitait "relancer une émission scientifique mais sans les vieux", une émission qui plaît moins à Jamy d'autant que selon le chroniqueur du 6-8, il n'aurait pas été mis au courant du projet. On retrouve d'ailleurs les mêmes codes que l'émission à succès, mis à part qu'il n'y a plus de camion mais une cabane et qu'à la présentation figurent plutôt des humoristes que des journalistes comme Cécile Djunga ou Max Bird.