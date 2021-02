James Dean, l’éternelle jeunesse, aurait eu 90 ans : 3 anecdotes étonnantes sur la vie de cette icône partie trop tôt

Cette envie de liberté et de rébellion adolescente… c’est là-dedans que naît le phénomène James Dean. Il était le porte-drapeau d’une jeunesse en mal de vivre

C’est dans une atmosphère de rébellion de la jeunesse que l’acteur a été élevé au rang de phénomène : "Dans "La fureur de vivre" en 1955, il joue ce rôle d’adolescent romantique et rebelle qui s’oppose à cette "Amérique de papa". Les jeunes se sont rendu compte que c’était ce à quoi ils aspiraient. A cette époque ce sont aussi les débuts frémissants du rock’n’roll ", explique le critique cinéma.

Aujourd’hui encore, le nom James Dean n’est pas étranger aux oreilles de la jeunesse. La filmographie de cette icône, emportée au volant de sa Porsche 550 Spyder sur la route 46 à tout juste 24 ans, ne se résume pourtant qu’à trois films : La fureur de vivre, A l’Est d’Eden et Géant.

1955. James Dean à Times Square, New York.

"Cette photo, elle est iconique aussi, on la connaît. C’est l’un des posters les plus vendus, les plus affichés, surtout dans la chambre de nos mamans, il faut bien l’avouer", rappelle Nicolas Buytaers.

Sur le célèbre cliché, on y voit James Dean dans son long manteau en laine, une cigarette négligemment posée aux coins des lèvres dans un temps brumeux et pluvieux à l’image du caractère de la star, rebelle et désinvolte.

Il s’agit pourtant là d’une photo qui a été retouchée… 50 ans avant l’apparition de Photoshop ! Au moment de son développement, les techniques du dodging (pour obtenir une zone plus claire) et du burning (pour obtenir une zone plus sombre) ont été utilisées afin d’insister sur certaines zones avec des temps d’exposition différents pour les faire ressortir.