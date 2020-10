"Jacques et le haricot magique" élu jouet de l'année 2020 et le phénomène TINYLY : ça cartonne

Dans le 6-8 comme partout ailleurs, on aime jouer. Delphine nous propose un petit focus sur le prix du jouet de l’année 2020. Un label remis au jeu "Jacques et le haricot magique" édité par Smart Games ; un éditeur Belge. Sur le marché également, de nouvelles figurines fantaisistes promises à un succès font leur apparition : les TINYLY.

"Jacques et le haricot magique"

Focus sur le prix du jouet de l'année 2020 - © Tous droits réservés

Le jeu de l’année, un label :

Chaque année, plusieurs jouets reçoivent ce label décidé par les grands acteurs du jeu et une partie de la presse. Cela nous permet de faire nos choix dans ces immenses magasins, selon ce label. C’est une valeur, un crédit que l’on donne aux jeux.

Dans la catégorie jeu de réflexion : on retrouve Jacques et le haricot magique.

Il est hyper ludique et original. On part sur le conte du haricot qui monte jusqu au ciel pour aller jusqu’à l’ogre.

On a un plateau en hauteur, c’est original. On est dans un jeu de logique qui se joue seul ; autre spécialité appréciable car on a parfois envie de jouer seul et puis on n’a pas toujours un frère, une soeur. On est aussi sur du beau matériau.

On a un petit livre de conte qui rappelle cette légende du haricot magique, il se présente sans texte, c’est sous forme de BD.

C’est pour les 4-7 ans. On a 60 défis qui sont évolutifs selon votre niveau du jeu.

L’idée est que vous avez votre haricot magique, vous avez des tuiles imprimées recto verso et vous avez votre carnet de défis. Le jeu peut alors commencer. C’est un jeu de logique, d’adresse, d’anticipation, il invite à la réflexion, à la perception dans l’espace, il développe la concentration, …

Pour Sara qui se prête au jeu, ses nerfs sont mis à contribution. Elle parviendra tout de même jusqu’à l’ogre et au niveau "starter". Un bon début pour notre gamer du jour.