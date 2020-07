Jacques Dutronc a porté une calotte... lors d'un concert devant des étudiants à Louvain en 1967

L'auteur-compositeur-interprète français Jacques Dutronc était de passage en Belgique en 1967 pour jouer devant un public d'étudiants à Leuven. On retrouve l'artiste qui reçoit... une calotte sur la tête comme le fait remarquer Hugues Haemelynck dans la séquence Sonuma du 6-8.

Cette semaine dans la séquence Sonuma du 6-8, Hugues Haemelynck se penche sur les archives audiovisuelles des années yéyé. Après Claude François en 1963 et Sheila en 1964, place à Jacques Dutronc.

"La RTBF reçoit Jacques Dutronc dans Format 16/20, l'émission jeunesse de l'époque, pour un live enregistré chez les étudiants de Louvain à Leuven. C'est donc chahuté, il y a de la bière,..." précise Hugues.

Le chanteur français y interprète Mini, Mini, Mini, mais aussi Les gens sont fous, les temps sont flous, La fille du père Noël et Les playboys, tous des titres qui apparaissent sur l'album éponyme de Jacques Dutronc en 1966 où on retrouve aussi le tube Les cactus.

À la fin du concert, il fait monter quelques étudiantes pour les chœurs afin de l'accompagner sur Les playboys. Un étudiant en profite pour lui prêter une calotte, couvre-chef estudiantin symbolique que l'on retrouve notamment à l'Université catholique de Louvain, dont la création est généralement attestée en 1895.

On est alors à quelques mois d'une crise politique et linguistique qui reste comme l'une des plus marquantes de l'histoire de la Belgique : l'Affaire de Louvain qui entraîne officiellement en 1968 la scission de l'Université catholique de Louvain et de la Katholieke Universiteit Leuven.

►►► À voir aussi : L'un des derniers passages télé de Pierre Rapsat à revoir

Retrouvez l'entièreté du passage de Jacques Dutronc sur le site de la Sonuma.