Isabelle Gélinas : " J’aurais aimé être archéologue dans une autre vie "

Célèbre visage de "Fais pas ci, fais pas ça", Isabelle Gélinas n’est plus à présenter ! Très présente dans de nombreux téléfilms, séries et au cinéma ; elle n’aurait pas misé sur cela il y a quelques années. En effet, il y 20 ans, elle croyait déjà que sa carrière était terminée, avant même d’en avoir vécu l’apogée.

" J’ai eu une période où je n’ai pas travaillé pendant un an, je n’avais pas de rendez-vous et c’était il y a très longtemps… Il y a 20 ans je pense. Au bord du gouffre, j’avais l’impression d’être tombée dans une trappe et que les gens marchaient au-dessus de ma tête. Je pensais ne plus jamais pouvoir travailler, j’étais assez perdue."

Bien heureusement, cela ne fut qu’une période dont elle parle avec sourire aujourd’hui.

Présente depuis 1977, elle a eu l’occasion d’interpréter pas mal de rôles. Parmi eux, un qui ne la laissera pas sans trace, celui de la femme de Fourniret. En effet, dans la série " Traque" diffusée sur la Une, elle a incarné une femme haït par la société.

La concernée l’évoque de 2 manières différentes. D’une part, elle met en avant la difficulté de se coltiner le rôle " d’un monstre" ou du moins, "une personne qui a mis son humanité de côté". Mais d’un autre côté, en tant qu’actrice, c’était une bonne expérience une fois qu’elle s’est lâchée et y est allée à fond.

Elle ajoute qu’en tant que femme d’un certain âge, elle a aimé ce rôle car ça ne lui imposait pas d’avoir des critères de beautés en prérequis ou en particulier. Le personnage était très terne, elle a donc pu le jouer comme elle le sentait.