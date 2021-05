Insolite : l’espace d’un instant, ce futur papa exécute avec beaucoup de sang-froid les gestes d’une sage-femme

Nous partons en Ontario avec une vidéo qui a vraiment dépassé les frontières. Et pour cause, nous sommes dans une voiture avec un couple qui circule sur l’autoroute en direction de l’hôpital pour l’accouchement d’un 3e enfant. Le travail de la femme semble déjà bien avancé car elle ressent des contractions de plus en plus violentes.

S’inquiétant, le monsieur descend de la voiture et appelle les secours tout en gardant son sang-froid. Le papa se dit, je vais parler en direct avec le 112 et en même temps j’aide ma femme à accoucher. Vous remarquerez qu’il a même pensé à prendre une caméra et cadrer en mode selfie l’accouchement en direct de son bébé.

Cet enfant est arrivé en quelques minutes (c’est le 3e accouchement), c’est tout simplement magnifique. On nous rapporte que la maman et le bébé se portent bien.

Un grand coup de chapeau au papa pour cette belle preuve d’amour !

C’est le post du jour qu’a décidé de partager avec vous Delphine Simon dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

