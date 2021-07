Inondations : Voici quelques conseils juridiques si vous avez été sinistré

Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique, était dans le 6/8 ce matin pour aider les sinistrés des intempéries de ces derniers jours. Elle présente plusieurs conseils juridiques et informations utiles pour obtenir des aides financières et humaines.

Afin d’obtenir votre indemnisation au plus vite, vous devez contacter l’assurance habitation ou l’assurance incendie, qui vont vous dédommager. Pour cela, contactez directement votre assureur. Si vous n’êtes pas en ordre avec votre assurance, Le Fonds des Calamités peut également vous aider.

Pour la déclaration de sinistre : Faites attention aux délais, il ne faut pas trop attendre avant de faire la déclaration. Yasmine conseille de rassembler un dossier solide avec beaucoup de photos, les factures, et tout ce qui peut justifier la valeur de ce qui est endommagé. Enfin, son principal conseil est de garder un double de votre dossier chez vous. Normalement, un expert va venir constater le sinistre. Sachez que vous pouvez toujours contester et réclamer une deuxième expertise. Il existe également un médiateur dans les assurances, l'ombudsman, à qui vous pouvez faire appel en cas de conflit. L’assureur va mandater et vous envoyer l’expert, vous ne devez donc pas le payer directement.