Inkcoming et Check Hub : deux start-up belges qui facilitent et changent la vie !

Découverte de la startup belge « Inkcoming » et ses écrans en papier électronique

Deux start-up 100 % belges mettent à profit leur savoir et leur idées pour faciliter non seulement le quotidien des entreprises mais aussi pour les hisser à la pointe de la technologie éco-responsable. Pierre Hermant nous propose un focus sur ces deux innovations made in Belgium.

INKCOMING temporary-20201005100104 - © Tous droits réservés La société INKCOMING propose toute un panel de déclinaisons par l’usage de cette technique de papier électronique. C’est belge, écoresponsable et tout doux pour les yeux ! Les écrans en papier électronique (EPD) sont des appareils connectés éco-responsables qui offrent la même expérience de lecture que le papier tout en fournissant une mise à jour des informations instantanées. Quelle idée, quel constat : Le papier électronique est utilisé dans les liseuses (Kindle, Kobo, etc.) depuis de nombreuses années et est maintenant disponible en plus grand format et de meilleure qualité pour de nouveaux cas d’usage tels que les logiciels de gestion de salle de réunion, la communication interne, l’hospitalité et bien plus. Comment cela fonctionne ? Bien qu’à sonorité futuriste, l’encre électronique est en réalité une fusion directe de la chimie, de la physique et de l’électronique. Contrairement aux écrans plats rétroéclairés classiques qui émettent de la lumière, le papier électronique utilise uniquement une lumière réfléchissante comme le papier. C’est 99% plus économe en énergie qu’un écran LCD ou LED. Le papier électronique est composé de millions de minuscules micro-capsules

Chaque microcapsule contient des particules chargées électriquement en noir et blanc

Lorsqu’un champ électrique est appliqué, les particules correspondantes se déplacent

Une fois hors tension, l’image reste En salle de réunion La gestion de vos salles de réunion. Les appareils tactiles Joan se fixent à n’importe quelle surface propre grâce à une fixation magnétique. Complètement sans fil ou câbles et sans coûts d’installation. Cela s’intègre à votre solution de calendrier de bureau existante et peut effacer automatiquement toutes les réunions qui n’ont pas lieu, désencombrer votre calendrier et libérer de l’espace et du temps. En guise d’accueil à l’entrée d’un bureau C’est une manière propre, douce et élégante d’accueillir les clients et de communiquer des informations. Ces écrans peuvent être placés n’importe où, sans câbles. Le système présente les avantages combinés du papier (élégance, douceur, lisibilité en pleine lumière) et des écrans traditionnels (mises à jour dynamiques du contenu), sans leurs inconvénients (coûts d’impression, mises à jour manuelles, consommation d’énergie, pollution par rétroéclairage). Optimal pour la gestion de salles de réunion Smart cities (une ville interactive par exemple) Le papier électronique est le support d’affichage idéal pour les smart cities. Il a une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil. Ultra-économe en énergie, il peut fonctionner en 100% solaire. Il s’installe partout avec juste 4 boulons, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le trottoir pour faire passer des câbles. Les mises à jour de contenu sont effectuées sans fil. Dans des smart cities surchargées d’informations visuelles, les écrans en E-paper s’intègrent parfaitement au décor urbain. Doux comme le papier, ils encouragent les citoyens à lire l’information, plutôt que de la subir. Des déclinaisons plurielles : Les déclinaisons sont plurielles comme en magasin pour afficher les prix, les infos… Avec le confort de pouvoir en changer instantanément. Musées, galeries, notices pour œuvres d’art dans les musées ou galeries d’art sont un autre exemple où les écrans en papier électronique peuvent briller par leur douceur de lecture similaire au papier, leur ultra-faible consommation et leur mise à jour de contenu automatisée sans fil. Ils s’adaptent aux changements d’aménagement de vos salles. Parfait pour les expositions temporaires.

Check Hub élimine 80% de votre travail administratif - Le 6-8 (193/255) - 05/10/2020 Check Hub élimine 80% de votre travail administratif

CHEK HUB temporary-20201005100104 - © Tous droits réservés Une seconde start-up Belge : Check hub offre une technologie pour aider les entreprises à simplifier pas mal de choses. Les avantages : Cela permet d’éliminer 80% du travail administratif pour que les équipes puissent se consacrer sur le travail le plus intéressant : un atout de taille. Moins de fatigue visuelle, c’est aussi éco responsable et wireless. Pourquoi donc faire compliqué quand on peut faire simple ? Le programme automatise la collection des informations, il y a ensuite une validation et puis une extraction sous procédé OCR. Trois étapes qui changent la vie, on peut alors se concentrer sur son véritable boulot et non sur la gestion de ces données. Check Hub ce sont des facilitateurs pour les entreprises. Les fondateurs Edouard d’ursel et Leo parmentiers ont eu cette idée dans le cas de figure de la gestion des candidats pour un job. CV, permis de conduire, carte d’identité, diplôme… Il en faut des documents pour avoir un job. Une façon plus intelligente de gérer cette multitude de documents. Comment ça marche ? La procédure est automatisée avec rappel par SMS ou par mail. Ensuite on vérifie et on encode via OCR : une reconnaissance optique des caractères. C’est valable pour les écoles, les universités, les clubs sportifs, les notaires, les assurances… Un grand champ de possibles, made in Belgium !