Initiation aux cartes Pokémon : ce jeu vous apprend tout ce qu’il faut savoir pour débuter

A l’aide d’un plateau de jeu représentant l’arène, l’"Académie de combat" vous guide pas à pas dans une partie écrite à l’avance. Choisissez votre "deck", à savoir votre jeu de cartes, et laissez-vous mener par le livret qui l’accompagne. Concrètement, la personne A joue avec le deck Pikachu, tandis que la personne B joue avec le deck Dracaufeu. Le livret indique à chacun quelle carte jouer, à quel moment et pourquoi. Le gagnant monte d’un niveau et affronte ensuite le deck Mewtwo.

C’est un peu comme apprendre les échecs, on refait une partie dont on connaît l’issue pour apprendre le principe et pouvoir ensuite jouer en toute autonomie avec ses propres cartes, contre n’importe qui, avec ou sans le plateau. Jeu de stratégie par excellence, les cartes Pokémon n’auront plus de secret pour vous !

Serez-vous le meilleur dresseur ? Vous avez désormais toutes les cartes en main…