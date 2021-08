Indemnités, impositions, obligations : Tout ce qu’il faut savoir sur le bénévolat

Avec les récentes inondations et les campagnes de vaccination qui sont toujours en cours, on a un pu voir un appel aux bénévoles se multiplier ces dernières semaines. Mais concrètement, qu’est-ce qu’un bénévole ? Le premier concept à évoquer est la solidarité . Qu’est-ce que la solidarité ? Il s’agit d’une notion très large qui peut impliquer plusieurs choses, comme un don d’argent ou le don de soi , c’est-à-dire le bénévolat ou le volontariat. Un bénévole, c’est une personne qui s’engage de son plein gré à travailler pour une organisation sans but lucratif, le tout sans être rémunéré . Le bénévolat est très réglementé en Belgique : Il concerne les personnes qui prêtent main-forte aux asbl ou organisations sans but lucratif. Par conséquent, si vous aidez une entreprise à initiative commerciale, ou si vous aidez un ami ou un membre de votre famille, suite aux inondations par exemple, cela ne rentre pas dans le cadre du bénévolat réglementé et vous n’aurez pas le statut de bénévole.

Plus que jamais d’actualité avec les inondations et la crise sanitaire, le bénévolat est très réglementé en Belgique. Qu’est-ce que cela implique ? Notre experte juridique, Yasmine Lamisse, était ce matin dans Le 6-8 pour nous expliquer les spécificités du bénévolat.

Le bénévole ne pourra jamais être rémunéré, mais il pourra être indemnisé. Attention, les organisations ne sont pas obligées d’indemniser leurs bénévoles, c’est donc important de bien se mettre d’accord à l’avance.

Quels frais peuvent être indemnisés ? Principalement, l’indemnisation est d’application pour les trajets et les éventuels frais de séjour. Il y a deux sortes d’indemnisation possibles. Elle peut être forfaitaire, avec un plafond par an ou par jour à ne pas dépasser. Cette année, il est à environ 35€ par jour ou 1400€ par an. Elle peut également se faire en fonction des pièces justificatives, comme les tickets de caisse, par exemple. Attention, on ne peut pas combiner les deux ! Par exemple, si vous êtes à la fois dans un club sportif et dans une association de parents, vous pouvez être indemnisé au forfait pour les deux, mais vous ne pouvez pas demander en plus une indemnisation pour vos frais réels. La seule chose que l’on ne peut cumuler, ce sont les frais de transport.

Il existe également des catégories spécifiques de personnes qui ont la possibilité d’obtenir une indemnisation plus élevée, à savoir 2600€ par an. Il s’agit des bénévoles du secteur sportif, ou des personnes qui vont garder les personnes âgées, de nuit ou de jour. Enfin, il y a également une nouveauté cette année. En effet, avec la crise du Covid, le gouvernement a augmenté l’indemnisation à hauteur de 3500€ par an pour les bénévoles dans les centres de soin et pour les campagnes de vaccination. Cette décision est d’application jusqu’à la fin de l’année.