Image surprenante : regardez ce drone qui brûle dans un volcan

Dans le post du jour il sera question de très forte chaleur. On va allumer le feu en quelque sorte avec ces magnifiques images qui circulent sur internet et qui ont été prise grâce à cette magnifique technologie que sont les drones.

Direction l’Islande avec un pilote de drone qui décide d’aller en immersion au-dessus d’un volcan. Il tente de s’approcher le plus près possible de la lave mais comme il fait fort chaud et qu’il y a du gaz, une explosion de lave touche le drone qui est chute au fond cratère et bye-bye la pellicule. C’est tout simplement splendide.