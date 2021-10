Image insolite : une montgolfière percute des arbres et renverse une sculpture d’un temple

Aérien, délicat, sérénité, silence, paysage, ce sont les mots qui nous viennent à l’esprit lorsque l’on observe ou si vous avez déjà eu la chance de réaliser un vol en montgolfière.

Mais parfois, le décollage se passe mal et il est souvent dû aux conditions climatiques… Et c’est la catastrophe. C’est ce que nous montre cette vidéo tournée près du Temple de Volta au bord du lac de Côme, en Italie. La nacelle percute tout d’abord les arbres et décroche ensuite la statue du temple qui se brise lors de sa chute.

Les voyageurs ont eu très peur mais l’histoire nous raconte que tout le monde est sorti indemne de cette aventure aérienne. Mis à part la statue qui n’a pas résisté au choc de la nacelle et qui datait de quelques siècles.