Image insolite : une femme découvre un ours à l’intérieur de sa voiture

Lorsque vous faites vos courses cela vous est certainement déjà arrivé de devoir faire des allers-retours vers votre voiture pour décharger les achats vers la maison. Pour éviter de devoir ouvrir et fermer les portières et si vous n’habitez pas en centre-ville, on a pour habitude de tout laisser ouvert. Sauf que…

A certains endroits du monde, la où les animaux sont très imposants et peuvent être féroces, les surprises peuvent parfois être très effrayantes. C’est ce qui est arrivé à cette femme qui tentant de sortir son panier de pomme de sa voiture découvre un ours à l’intérieur. Prise de panique, elle lâche sa corbeille de fruits et prend la fuite. Avouez que c’est flippant !

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.