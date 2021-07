Image insolite : une balançoire se détache à 1500 mètres de hauteur

Allez hop, un peu de légèreté et il en faut dans ce post du jour sinon c’est la catastrophe. Direction la république du Daghestan en Russie dans les gorges du Soulak qui sont le plus profondes d’Europe avec plus de 1500 mètres de profondeur.

En bord de gorge, une balançoire est fixée au sol. Deux femmes en manque de sensation forte sont en train de se balancer et vous remarquerez que la balançoire n’a pas l’air très sécurisée.

Et pour preuve au fur et à mesure de la relance, les montants commencent à bouger avec un choc qui provoque l’accident arrive. Ce que vous ne verrez pas en image, c’est que les jeunes filles tombent près de la plate-forme de sécurité et ne s’en sortent qu’avec quelques égratignures. Le pire a donc été évité.

Âme sensible s’abstenir !

