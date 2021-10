En quelque sorte on va jouer "A qui est le plus fort". On a tous un jour essayé de se mettre en valeur en essayant d'affronter l'irréalisable pour se mettre en valeur face à des amis qui n'osent pas prendre les choses en main. Mais quand vous n'arrivez pas à vos fins, c'est la honte.

Dans la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, le défi de cet homme est de soulever une immense et grosse pierre d'une colonne d'un temple abandonnée sur le chemin.

Bien que cet homme essaye par tous les moyens à bras le corps de relever cette grosse pierre, un ami vient à son secours. La comédie a assez duré !

La santé, il faut la préserver, pour tout savoir et pour rester en Grande Forme, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous chaque jour de la semaine de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé !

C’est le post du jour plein de fraîcheur qu’a décidé de partager avec vous Hugues Hamelynck dans le 6/8 et qui cartonne sur la toile.

Regardez plutôt!