Image insolite : un bébé se transforme en chauffeur de salle et met l’ambiance dans un restaurant

On a beau être un vendredi 13, cette vidéo va vous mettre de bonne humeur. La scène se passe à Greenport dans l’état de New York, une famille mange dans un restaurant avec leur bébé lorsque ce dernier se pose à côté de la sono et met l’ambiance pour le plus grand plaisir de toute l’assemblée. De quelle manière ? Regardez plutôt !

Vous remarquerez que le bébé lève les bras à côté de sa maman et les invités dans le restaurant font de même et tout cela dans la bonne humeur. Un véritable chauffeur de salle cet enfant. Enfin des images qui nous font bien rire.

C’est le post du jour que Mathieu VAN OVERSTRAETEN a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

