Image insolite : des drones en mode atterrissage d’urgence pendant un spectacle

Nous partons à Zhengzhou, en Chine pour assister à un spectacle de 200 drones lumineux devant des dizaines de milliers de personnes qui les observent tels des étoiles filantes qui brillent dans le ciel. C’est alors qu’un problème technique survient et plusieurs aéronefs ont commencé à chuter les uns après les autres provoquant des cris et des peurs à l’étage du dessous.

Pris de panique, sous l’œil attentif des organisateurs, tous les drones on dû atterrir en urgence. On notera que plusieurs véhicules ont été endommagés par la chute des appareils mais personne n’a cependant été blessé. On se doute que certains spectateurs en ont profité pour partir avec un drone sous le bras.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a décidé de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.