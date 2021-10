Image insolite : Découvrez le véritable fonctionnement d’un taille-crayon à manivelle

Inventé en 1828 par le mathématicien parisien Bernard Lassimone et perfectionné une trentaine d’années plus tard, le taille-crayon fait partie des fournitures essentielles d’un étudiant. Vous pouvez en trouver de différents formats et celui qui se trouvait en classe était encore plus particulier.

Rappelez-vous, il fallait insérer le bout du crayon dans un trou et comme par magie quelques secondes plus tard, c’était réglé. Mais savez-vous que bien avant cette innovation, on utilisait un couteau pour tailler son crayon et que le résultat était très grossier ?

On s’est tous posé un jour la question… Qu’est ce qui se cache derrière cette boîte ?

Hugues nous emmène au cœur du taille-crayon et vous dévoile ainsi le fonctionnement de ce petit accessoire, permettant de profiler les mines de graphite en détaillant en copeaux légers le bois qui les entoure. Avouez que le montage est stupéfiant !

