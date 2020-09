"Il va falloir que j'habille la chanson" : comment s'est créé le tube "Tata Yoyo"

Mais s'il y a bien un titre qui reste dans la mémoire de toutes les générations, c'est sûrement Tata Yoyo, sorti en 1980. Annie Cordy se promène à l'époque partout avec son ombrelle et son chapeau. Le succès est phénoménal : près d'un million de ventes de ce single pour l'artiste belge. Comme pour La Bonne du curé , ce sont les enfants qui alimentent le succès de Tata Yoyo. "Un jour un gamin a dit à Annie Cordy dans l'oreille : 'Je sais qui tu es. Tu es Tata Yoyo mais tu fais semblant d’être Annie Cordy'" assure Bruno Tummers .

La Bonne du curé, Cho Ka Ka O, Frida Oum Papa, Nini la chance, Ça ira mieux demain,... Annie Cordy c'est avant tout des tubes tout aussi détonants et extravagants que bienveillants.

Bruno Tummers a rendu hommage à Annie Cordy dans Le 6-8. Le chroniqueur musical a analysé le secret de fabrication de l'un de ses plus grands tubes : Tata Yoyo.

Bruno révèle d'ailleurs comment celui-ci invente Tata Yoyo : "Au départ, Jacques Mareuil écoute la fameuse mélodie de Gustin et il arrive à coller sur une partie de mélodie deux mots : Tata Yoyo. Il avait repensé à l'une de ses tantes qui s'appelait Yolande".

Pour le texte, Annie fait appel à son auteur phare, Jacques Mareuil , qui lui a signé beaucoup de succès comme Nini la chance, et Ça ira mieux demain rappelle le chroniqueur musical de VivaCité .

"Comme pour La Bonne du curé, il y a un auteur et un compositeur qui se cachent derrière ce titre" souligne Bruno Tummers .

"Il va falloir que j'habille la chanson"

L'auteur doit encore rajouter des couplets autour de ces deux mots. Voici comment il y parvient : "Les chansons d'Annie Cordy étaient souvent constituées de personnages. Annie cherchait des idées de costumes pour habiller ses personnages. Elle disait toujours : 'Il va falloir que j'habille la chanson'. Le parolier entend cela dans la bouche d'Annie Cordy et se dit : 'C'est ce que je vais faire, je vais habiller Tata Yoyo'" dévoile encore Bruno Tummers.

Arrivent ainsi les paroles suivantes :

J'ai mon boa / Mon vieux chapeau / Ma robe à fleurs / Et mon mégot / Mon parasol / Et mes faux cils / Et une boussole / Sur mon nombril

Annie Cordy reprend ce descriptif en s'habillant à l'identique sur les plateaux et sur scène et joue ainsi son personnage de 'Tata Yoyo'.