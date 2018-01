Il n'est pas trop tard pour de bonnes résolutions mode !

Saviez-vous qu'une étude a révélé qu'en général, une femme n'utilise que 30% du contenu de sa garde-robe ? Alors, consommer moins et mieux en matière de mode, c'est possible ! La première chose à faire est de déterminer son style, c'est-à-dire savoir ce qui nous va, ce que l'on aime et ce qui nous convient. Connaître son style permet de pouvoir se détacher du regard des autres et d'oser ! Ca permet aussi de ne pas suivre automatiquement les tendances mode et de ne pas acheter inutilement.

Faire un tri dans son dressing est la quatrième résolution. Souvent, on ne porte plus des pièces que l'on garde pourtant pendant des années. En triant, mieux vaut garder des vêtements facilement combinables avec d'autres, ainsi que des pièces intemporelles. Se lancer dans le tri de sa garde-robe permettra de redécouvrir certains vêtements oubliés et éviter de racheter à nouveau de nouvelles pièces.

Enfin, cinquième résolution : acheter durable ! Aujourd'hui, c'est important de privilégier les circuits courts et les produits éthiques. Le seconde main est également une option. Le prix n'est pas forcément plus cher qu'ailleurs, d'autant plus que certaines grandes chaînes de magasin proposent des collections bio et éthiques. Le site jachetebelge.be recense toutes les marques de mode produites en Belgique.