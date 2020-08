Il massacre volontairement "Come As You Are" de Nirvana

Petit insert musique et concert ce jour avec un focus sur ce groupe légendaire Nirvana à sa grande époque, celle de leur célébrissime titre : "Come as you are". Jusque-là, tout va bien, on se plonge dans cette petite bulle souvenir qui fait revivre en nous ces grands moments musicaux des années 90. Mais ça, c’était avant !

Ce titre est cultisme voir intouchable sauf que le groupe "ils ont ruiné la chanson" (There I ruined it), et ce n’est rien de le dire, s’en est mêlé ! Ce groupe jazzy big band hilarant se plaît à revisiter quelques titres célèbres en version "massacre" mais bien ficelé. Quelques plans insert comme un public à l'âge mûre valent leur pesant d'or ! "A star is born" avec Lady Gaga par exemple a aussi fait les frais de cette petite revisite par le groupe.

Le titre de Nirvana ne sera pas repris la durée d’un extrait, non non, ils y vont à fond, ils ne lâchent rien et c’est juste à mourir de rire.

On vous offre cette petite perle dans son intégralité parce qu’il est des moments à côté desquels on ne peut passer.