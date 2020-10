Il était une fois Molière... C'était il y a 350 ans !

14 octobre 1670 ! C’était il y a exactement 350 ans ! La création du Bourgeois gentilhomme, qui est une des pièces les plus célèbres de Molière. Alors pourquoi s’appelle-t-il Molière ? Tout qui a écouté les chansons de Chantal Goya sait que son nom était Jean-Baptiste Poquelin . (J.B.P.) : Molière est un pseudonyme. Et pourquoi Molière ? Eh bien, il faudra se faire une raison : nous ne le saurons jamais ! Il a toujours refusé de répondre à cette question, même à ses meilleurs amis.

Il était une fois Molière

"Molière" est né en 1622 dans une rue célèbre de Paris, la rue Saint-Honoré, à l’angle de l’actuelle rue Sauval. Aucune des maisons où a vécu Molière n’a survécu. Ses deux grands-pères et son père étaient marchands de meubles et de tapis. Le père va racheter la charge de tapissier du roi. Ce qui l’intègre assez curieusement à l’équipe des valets de chambre. Trois mois par an, il doit être à Versailles tous les matins, assister à la cérémonie du lever du roi puis, avec d’autres, il fait le lit du roi. C’est considéré comme un privilège dont Molière, devenu célèbre, héritera en 1660. Jusqu’à la fin de sa vie, il fera ça aussi.

Y avait-il des comédiens dans sa famille ?

Pas du tout ! On ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse. Il est possible qu’il ait fait des études de droit mais il n’a jamais été inscrit comme avocat. À 21 ans, il quitte la maison de son papa et s’installe dans le quartier du Marais, à Paris, où vit la famille Béjart. L’aînée des filles, Madeleine, a quatre ans de plus que lui. Elle est déjà maman mais ils tombent amoureux et vivent ensemble.

Avec son frère, une de ses sœurs, quelques copains et quelques copines, Madeleine fonde une troupe de théâtre, L’Illustre théâtre. Il n’est pas du tout impossible que ce soit par amour que Molière en soit venu à faire du théâtre. À l’époque, ils se produisent dans des salles où, en temps ordinaire, se pratique le sport le plus populaire de l’époque, le Jeu de Paume, une espèce d’ancêtre du tennis.

En 1644, ils doivent déménager. C’est Molière qui signe le bail, ce qui indiquerait qu’il est déjà le chef de la troupe. Il a 22 ans et c’est le temps où il prend le pseudo de Molière.

Il n’écrit pas encore. La troupe joue des pièces écrites pour elle par des auteurs parisiens. En 1645, c’est la faillite et Molière va faire de la prison en raison de dettes. Car oui, ça existait à l’époque. C’est son père va le tirer d’affaire.

L’AVENTURE AURAIT PU S’ARRÊTER LÀ…

Les comédiens de la troupe vont être engagés dans une autre, celle d’un certain Dufresne. C’est une troupe itinérante et, pendant treize ans, Molière et les autres vont se produire au soleil de la Provence. Ils jouent des pièces célèbres. Mais il faut croire que Molière a vu là-bas des troupes italiennes pratiquant la commedia dell’arte parce qu’il va se mettre à écrire des farces à l’italienne, qui sont des petites pièces comiques, présentées comme ce qu’on appellerait aujourd’hui des premières parties.

C’est à Lyon, en 1655, que la troupe de Dufresne jouera pour la première fois une vraie pièce de Molière : L’étourdi ou les contretemps. On est toujours dans l’ambiance Comedia dell’Arte. Molière a 33 ans. Il est mort à 51 ans. Cela signifie qu’il a écrit les 34 pièces, à peu près, de son répertoire, en 18 ans. Ce n’est pas loin de deux pièces par an. Ce qui est quand même assez impressionnant.

En 1658, pour préparer leur retour à Paris, ils s’installent pendant six mois à Rouen. Rouen, c’est la ville de Pierre Corneille, l’auteur du Cid. Il est, à l’époque, l’homme de théâtre le plus connu en France. Molière l’admire. Certains ont dit que Corneille était l’auteur véritable de quelques pièces de Molière. Mais ça, c’est un fantasme pour amateurs de versions alternatives de l’Histoire. Ce qui est certain c’est que, beaucoup plus tard, en 1671, ils écriront ensemble une pièce de cinq heures. Une tragédie. Ça s’appellera Psyché.