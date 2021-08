Idée vacances insolites : Partez en voyage mystère, sans savoir où ni comment !

Arcanya Travel propose des voyages entièrement sur mesure, à destination mystère. Une formule qui existe pour tous les types de voyage : Un citytrip en Europe , un voyage hors Europe ou même un voyage de noces . En effet, 70% des voyages mystères réservés sont des voyages de noces. Bien que cela puisse paraître risqué à première vue, l’agence crée un voyage entièrement sur mesure en fonction de vos envies et de vos attentes , vous avez donc très peu de risques d’être déçu !

Avant votre départ, il y a toute une partie administrative pour aider Arcanya Travel à choisir la destination idéale pour vous. Une fois que vous avez choisi le type de voyage désiré, vous devrez choisir les thèmes qui vous intéressent : Le sport, la gastronomie, le bien-être, la musique, la nature… Vous pouvez aussi préciser si vous souhaitez passer la plupart de votre temps uniquement en ville ou uniquement en nature, ou combiner les deux. Ensuite, on vous demande s’il y a des villes dans lesquelles vous ne voulez pas aller (si vous y êtes déjà allé ou simplement car elles ne vous attirent pas) mais aussi lesquelles vous plaisent le plus. Toutes ces questions vont leur permettre d’éliminer de nombreuses destinations et de façonner au mieux le voyage idéal.

Quelques jours avant votre départ, vous recevez un mail vous donnant quelques indices afin que vous puissiez préparer votre valise. Par exemple, ils vous indiquent si vous devez prendre plutôt des robes, des jeans, un maillot, des chaussures de randonnée, etc. Juliette explique qu’elle avait été informée qu’il faisait en moyenne 25 degrés la journée et 15 la nuit, que sa destination était en zone verte, et qu’un menu entrée/plat/dessert coûtait environ 18€. Peu d’informations concrètes donc, c’est la surprise garantie !