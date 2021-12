Idée sortie à Bruxelles : le Food Market de la Gare Maritime vous attend

Rien que l’endroit vaut le déplacement. Le Food Market a pris ses quartiers dans la Gare Maritime de Tour & Taxis, un bâtiment qui a accueilli les trains de marchandises durant des décennies, puisque c’est une ancienne gare de fret qui est aussi la plus grande construction intérieure en bois en Europe. Un site impressionnant, et entièrement rénové depuis 2016 pour faire place aux 9 restaurants et au bar qui vous offrent un aperçu de la scène gastronomique de notre pays.

Mallory Gabsi © Tous droits réservés

Parmi les quelques grands noms de la cuisine présents, on retrouve le duo Mallory Gabsi et Adrien Cachot, rendus célèbres grâce à Top Chef, et le 140 !, leur concept de friterie gastronomique. Egalement présent, Sang Hoon Degeimbre, chef du restaurant L’air du temps qui vous propose cette fois de goûter de savoureux bouillons aux parfums exotiques. Ou encore le chef italo-argentin Mauro Colagreco, 3 étoiles au Michelin, et élu meilleur chef au monde, et son concept autour de la viande de qualité et locale. Bref, les meilleurs chefs belges et étrangers sont réunis au même endroit pour vous faire vivre une expérience culinaire unique.