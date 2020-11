Ibrahim Maalouf et Kylie Minogue de retour, un album est un coup de cœur, l'autre est "redondant"

Bruno Tummers a analysé et donné son avis sur les sorties des nouveaux albums de la superstar australienne Kylie Minogue et du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf dans Le 6-8.

Son nouvel album s'intitule 40 mélodies, pour souffler sur ses 40 bougies. Il s'agit d'une sorte de compilation "car il a repris des morceaux de son passé et il les réinterprète simplement à la trompette avec un de ses amis musiciens", le guitariste François Delporte note le chroniqueur qui pointe cet album comme un vrai coup de cœur. "D'habitude ses albums sont extrêmement orchestrés avec énormément de production derrière, et ici il revient vraiment à l'os comme si venait de créer les musiques chez lui".

Autre retour, celui de la reine du dancefloor, Kylie Minogue. L'Australienne a démarré sa carrière dans les années 80 avec des tubes comme I Should Be So Lucky avant de réussir "un improbable come-back avec un énorme tube au début des années 2000" : Can't Get You Outta My Head.

Elle revient une fois de plus avec un nouvel album, Disco, dont vous avez déjà découvert le premier single Say Something et ainsi que le titre Magic sur VivaCité.

Cet album a un but unique selon Bruno Tummers : vous faire danser. "Ce sont des tubes ultra calibrés. J'ai eu l'impression d'écouter sans cesse la même chanson pendant quarante minutes" déplore toutefois le chroniqueur. "Si vous aimez ce style c'est plutôt bien fait et très bien produit. Il y a de l'argent dans l'album, c'est un moment sympa, mais sur la longueur c'est un peu redondant".

