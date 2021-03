"Hors-champs", le resto gastronomique qui vous propose en take away un voyage gustatif et temporel

Les restaurants sont fermés depuis plus de six mois désormais mais il est toujours possible de commander chez certains des plats à emporter. Et pourquoi pas vous offrir un buffet gastronomique ? Après vous avoir fait découvrir un restaurant dans des chalets d’hiver à la Brasserie des Fagnes , suivez la guide, cette fois direction Gembloux, en province de Namur.

Le chef propose désormais du take away, dans le respect des mesures sanitaires, tous les vendredis et samedis. Mais Hors-Champs se démarque des autres restaurants car depuis début mars 2021, chaque semaine, il propose une thématique culinaire en lien avec une période phare de l’Histoire .

La chroniqueuse du 6-8 a pu goûter à cette expérience unique en province de Namur. Le thème qu’elle a découvert la semaine précédente était le suivant : La table de Charlemagne.

"Vous avez un voyage visuel mais aussi sonore ou gustatif" résume-t-elle. En effet, une fois sur place pour réceptionner votre menu à emporter, vous pourrez admirer des reconstitutions d’époque avec des figurants déguisés. Pour une thématique sur le Moyen-Age, Juliette Grégoire a par exemple assisté à des combats à l’épée, une expérience de voyage spatiotemporel à vivre d’urgence avec aussi des enfants. "Je suis restée une heure sur place" glisse ainsi la chroniqueuse, qui a apprécié l’expérience.

Pour la nourriture, vous pénétrez dans une grande pièce dans laquelle s’étend le buffet. 11 préparations vous sont disposées pour l’entrée, 5 pour le plat et 3 pour le dessert. Prévoyez vos bocaux et choisissez les préparations qui vous plaisent parmi ces propositions. Petit plus, "un serveur s’occupera de vous et vous expliquera chaque préparation et la recherche effectuée derrière" précise Juliette qui savoure : "C’est plus qu’un take-away mais vraiment un voyage".

Parmi les thèmes explorés par Stefan Jacobs, il y a eu l’Antiquité de Jules César, ce week-end sera La table de Louis XIV et le suivant Titanic. Et le tout est très abordable pour un gastronomique : comptez 35€ par adulte et 20€ par enfant.

Il est également possible de profiter du menu gastronomique dans votre chambre si vous profitez d’un séjour dans la chambre d’hôtes.