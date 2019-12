On sait combien un homme souffrant d’un rhume vit un moment… Comment dire… Difficile, très difficile. Il n’en souffre pas d’ailleurs, il est carrément accablé, abattu,… Frôlant même la mort. Sujet à moquerie bien souvent auprès de la gent féminine, il y aurait cependant une explication scientifique qui pourrait jeter un froid et couper court une fois pour toutes à ces moqueries.

Parce que la science le dit…

Hommes-femmes... Pas tous égaux face au rhume - © Zinkevych - Getty Images/iStockphoto

Et oui, il est des raisons à cela, il est des explications scientifiques mesdames.

Il est prouvé que les hormones sexuelles féminines ont un pouvoir antiviral tandis que les hommes quant à eux seraient dotés d’un système immunitaire plus faible. Ils sont du coup plus sévèrement touchés et accablés par le rhume. Ce sont effectivement les œstrogènes qui rendent le système immunitaire des femmes plus "protecteur". A défaut de cet "équipement" de base, oui… Pour les hommes, avoir un rhume c’est pratiquement la fin… du monde !

CQFD… Nous ne sommes donc pas tous égaux face à un rhume !