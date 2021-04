Hommage à Patrick Juvet : réécoutez son passage en 1983 dans "Supercool" à la RTBF

Hugues Hamelynck vous propose donc de (re) découvrir cet artiste à travers une chanson dans un registre plus doux et sobre, en piano-voix sur Je tombe amoureux en 1983 dans l’émission Supercool de la RTBF, présentée par Plastic Bertrand et destinée aux ados. "On est très loin du disco, parce que c’était un grand mélodiste" rappelle-t-il ainsi, rappelant que le chanteur et compositeur suisse a aussi signé la musique du Lundi au soleil de Claude François.

Bruno Tummers, venu nous parler du nouvel album d’une autre star francophone du disco, Sheila, souligne que Patrick Juvet a été rapidement catalogué 'chanteur à minettes'. "C’est La musica qui lui permet d’écrire pour Claude François car il craque pour ce titre, qui a été estampillé disco aussi" ajoute-t-il.

Le chroniqueur musical de VivaCité pointe enfin les nombreux textes travaillés avec Jean-Michel Jarre : Magic, Les bleus au cœur ou Faut pas rêver. "Il aurait pu faire une carrière à la Polnareff et malheureusement le disco a un peu brisé ses rêves car il est devenu très ringard une fois que le disco a disparu". Qu’importe la ringardise, nul doute que sa Musica, s’inscrira encore dans la postérité.