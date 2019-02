Ce vendredi soir, la Trois vous propose dès 21h un hommage à Michel Legrand avec la diffusion d'un concert orchestral enregistré à Flagey (Bruxelles) en 2005, un documentaire tourné à New York dans les années 80, ainsi qu'un concert "chanson" enregistré à Spa.

De Michel Legrand, on connait avant tout le musicien qui fait le pont entre classique et jazz et l'homme aux centaines des bandes originales de films.

Mais il est aussi lié au monde de la chanson. C'est lui qui a composé les premiers succès de Claude Nougaro (Le cinéma, Les Don Juan...). Il a signé des chansons pour Aznavour, Barbra Streisand, Henri Salvador et même... Michael Jackson (Happy dans les années 70).

Michel Legrand a lui même chanté des titres originaux et sorti plusieurs albums (Quand ça balance, Quand on s'aime, Les moulins de mon coeur...)

Sorti avant les fêtes, un coffret anthologie Les moulins de son coeur en 20 CD est disponible (Universal).

Ainsi que sa biographie, J'ai le regret de vous dire oui (Fayard).