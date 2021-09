Histoire incroyable : le footballeur Jean-Pierre Adams est resté dans le coma durant 40 ans

La chronique sport de ce matin relate un événement qui est passé inaperçu au début du mois de septembre et qui pourtant méritait qu’on lui prête attention. Et cet événement, c’est la disparition de l’ancien footballeur français, Jean-Pierre Adams. Ce nom rappellera peut-être des souvenirs aux amateurs de foot les plus âgés. Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport et Vie était dans Le 6-8 ce matin évoque le parcours chaotique de ce grand sportif des années 70 qui ressemble très fort à celle de Michael Schumacher.

Footballeur dans les années 70.

Jean-Pierre Adams formait avec Marius Trésor la fameuse "garde noire" de l’équipe de France. Deux défenseurs Noirs très athlétiques et techniques qui protégeaient admirablement les buts des Bleus. "Il est mort le 6 septembre. Le même jour que Jean-Paul Belmondo. Du coup, la nouvelle a été totalement éclipsée. C’est arrivé à d’autre part le passé comme Jean Cocteau qui meurt en octobre 1963 quelques heures après Edith Piaf " explique Gilles. Jean d’Ormesson avait dit à son propos que les écrivains devaient toujours faire très attention à bien choisir la date de leur mort. Ironie du sort. Lui-même est mort la veille de la disparition de Johnny Holliday et donc les hommages furent moins grandioses qu’il ne l’aurait espéré. " Donc Jean-Pierre Adams est mort le 6 septembre en même temps que Jean Paul Belmondo et cette mort discrète ponctuent un destin tragique de bout en bout ".

Prêtons-lui une attention qui a fait défaut à l’annonce de son décès. Jean-Pierre Adams naît au Sénégal en 1948. Il arrive en France à l’âge de 8 ans. Sa famille se désagrège et il se retrouve à l’assistance publique. " Un parcours chaotique qui n’empêche l’éclosion d’un formidable talent sportif ce qui lui vaut de faire carrière dans le foot professionnel à Nîmes, à Nice et au PSG ". " A 34 ans, on le retrouve à Chalon sur Saône lorsqu’il prend la décision de se faire opérer du genou. Une intervention bénigne pour un problème de ménisque. C’était le 17 mars 1982. L’anesthésie s’est très mal déroulée. Le tube qui doit servir à oxygéner les poumons a été arraché par accident. Le temps de le remettre, le cerveau a été privé d’oxygène pendant de longues minutes. Jean-Pierre Adams s’est retrouvé plongé dans un coma dont il ne s’est jamais réveillé !" relate Gilles Goetghebuer rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport et Vie.

Vous voulez dire qu’il a vécu toutes ces années dans le coma ?

FRANCE-FOOTBALL-ADAMS-QUIPE DE FRANCE-COMA © Belga AFP Presque 40 ans ! Cela paraît dingue mais, oui. Il a encore vécu 39 ans dans le coma : 13.450 jours exactement. Sa femme Bernadette est restée auprès de lui pendant toutes ces années dans la petite maison qu’elle habite dans le Gard. ►►► A lire aussi Décès de l'ancien international français Jean-Pierre Adams, dans le coma depuis 39 ans Comme dans le film "Parle avec elle" de Pedro Almodovar, elle faisait la conversation : les questions et les réponses. " Lui ne bougeait pas sinon pour respirer. Parfois il ouvrait les yeux. Les médecins parlent d’état végétatif dans des cas similaires. Le couple avait deux petits enfants à l’époque du drame. Ils ont grandi et eurent à leur tour des enfants. Bernadette disait que, pour eux, ce grand-père immobile faisait partie des meubles et donc qu’ils n’hésitaient pas à grimper sur le lit et jouer autour de lui ". explique encore Gilles

L’histoire fait évidemment penser à celle de Michael Schumacher

78146740 © BERTRAND GUAY La star de la F1 se trouve plongée dans le coma lui aussi depuis son grave accident de ski en 2013. Jean-Pierre Adams et Michael Schumacher étaient tous deux des sportifs de haut niveau au moment du drame. Donc très costauds. Dans le coma, la forme physique décline peu à peu au point de n’être plus capable d’assumer les tâches de survie. Mais comme ces athlètes partent de très haut, cela peut durer très longtemps. " En préparant cette chronique, j’ai regardé le documentaire sur la vie de Michael Schumacher proposé cette semaine sur Netflix. Est-ce intéressant ? Je ne sais pas. Il faut beaucoup aimer la Formule 1… " note Gilles. ►►► À lire aussi : F1 : changement historique pour le GP de Monaco en 2022, il se tiendra désormais en 3 jours Mais on entend notamment son ami Jean Todd, l’ex-patron de Ferrari, parler de l’imprévisibilité des choses. Schumacher paraissait indestructible. Il fut finalement le jouet du destin. Le footballeur Jean-Pierre Adams aussi. Il nous a donc quittés le 6 septembre dernier. En même temps que Belmondo.

