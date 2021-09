Hausse des prix de l’énergie : Faut-il passer à un contrat fixe ?

Caroline Sury, journaliste à L’Écho, était dans le 6-8 en août dernier suite à la flambée des prix du gaz et de l’électricité en Belgique en raison du confinement. Un mois plus tard, la situation continue de s’empirer. Elle est donc de retour dans le 6-8 pour vous conseiller sur les bons choix à faire concernant vos contrats.

Caroline l’annonçait en août dernier : "Je ne pense pas que les prix vont se stabiliser, je pense qu’ils vont encore augmenter". Force est de constater qu’elle avait raison puisque les prix continuent d’augmenter chaque semaine. La CREG (Commission de régulation de l’électricité et du gaz) a averti : Prenez vos précautions car si la hausse des prix continue en automne et en hiver, vous allez vraiment beaucoup le sentir lors de votre décompte annuel. Le problème, c’est que beaucoup d’experts sont plutôt pessimistes et le confirment : Ça va continuer à augmenter.

