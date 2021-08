Hausse considérable des prix de l’énergie : doit-on changer de contrat auprès de son fournisseur ?

On assiste à une flambée des prix du gaz et de l’électricité en Belgique. Dans Le 6-8, Caroline Sury, journaliste à L’Écho, recommande d’analyser la durée de votre contrat avant d’éventuellement le changer pour éviter de payer davantage.

Depuis un an, dans le contexte du confinement où la population est restée bien plus de temps à la maison qu’à l’ère pré-covid-19, les factures de gaz et d’électricité ont considérablement augmenté.

On recense une hausse de plus de 38% sur le gaz et plus de 15% d’électricité entre juillet 2020 et juillet 2021, et ce n’est pas la météo automnale de cet été qui jouera en la faveur du consommateur.

Une tendance qui doit pousser à revoir son contrat d’énergie ?